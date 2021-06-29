Ankara'da "Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi

Başkentte gastronomiden müziğe, kültürel zenginliklerden kente özgü değerlere kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Şanlıurfa Tanıtım Günü" düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Keçiören Belediyesi önünde yer alan Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetlerin ikramı, Şanlıurfa'ya özgü şarkı ve türküler ile solo hayal gösterisi sunuldu.

"Dünya'nın en eski mutfağı" sloganıyla alanda yer alan gastronomi tırında pişirilen çiğ köfte, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk ile semsek gibi tescilli lezzetler misafirlere ikram edildi.

Sanat tırında bulunan sıra gecesi ekibi de Şanlıurfa'ya özgü türküleri seslendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın tarihi değerlerini ve lezzetlerini, yöresel müzik eşliğinde tanıtmak amacıyla Ankara'da bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Ev sahipliği için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür eden Beyazgül, "İşin aslı Urfa'dadır. Çünkü 'üç güzelliği bir arada yaşamak istiyorum' diye düşünenler varsa Urfa'dan başka gidecek yerleri olmadığını düşünüyorum. Birincisi, tarih olarak Urfa bir açık hava müzesidir. İkincisi, müziğimizin ve sıra gecelerimizin eşi yok. Üçüncüsü de gastronomi, yani lezzetimizdir. Tarihi bir mekan içerisinde ve sıra geceleri eşliğinde lezzetlerimizi tatmak istiyorsanız sizi Urfa'ya davet ediyoruz." diye konuştu.

İnsanları atalarının kentini ziyaret etmeye davet eden Beyazgül, "Şanlıurfa'nın kendine özgü birçok özelliği var. Şanlıurfa'da ateş suya, sabır şifaya dönüşmüştür. Farklı bir elektrik, farklı bir maneviyat vardır. Gönül dünyamızdan baktığımız zaman Şanlıurfa ve Keçiören beraberdir. " dedi.

- "Urfa Keçiören'de, Keçiören Urfa'dadır"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Şanlıurfa'yı ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Medeniyetin Urfa'dan yayıldığını belirten Altınok, "Medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve insanlarımızı buluşturduğumuz için çok güzel bir gün oldu. Yani Urfa Keçiören'de, Keçiören Urfa'dadır. Biz et ile tırnak gibiyiz. Burada güzel lezzetleri de tattık. Yurt dışına bile gitsek Urfa kebapçısı var. Bu kültürü yaşatanlardan Allah razı olsun. Şanlıurfa'da doğan medeniyet her geçen gün dünyayı aydınlatıyor. " diye konuştu.

Etkinliğe, başkentlilerin yanı sıra Ankara'da yaşayan Şanlıurfalı siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milletvekilleri ile Şanlıurfa'nın bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Aynı etkinliğin, 1 Temmuz Perşembe günü, İstanbul'un Üsküdar İlçesindeki Harem Otogarı'nda düzenleneceği belirtildi.

