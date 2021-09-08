Ankara'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, geri manevra yaparken şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta Y.K. idaresindeki 06 DY 5700 plakalı otomobil, otoparktan geri geri çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlandı.

Kazayı gören mahalle sakinleri sürücü Y.K. ile yanındaki O.Ş'ye ilk müdahalede bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Y.K. ve O.Ş. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri Y.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.



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