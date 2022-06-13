Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ankara'daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.
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