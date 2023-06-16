Ankara'da silahla vurulan kadın avukatın cenazesi memleketi Aksaray'da defnedildi

Belen Nesil Coşğun'un cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

Cuma namazının ardından Coşğun'un cenazesi, Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Coşğun'un yakınlarının yanı sıra, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda avukat katıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerinde 24 yaşındaki Coşğun'u asansör kapısı önünde silahla vurulmuş halde bulmuş, Çoşğun kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B, gözaltına alınmıştı.

