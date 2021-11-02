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Ankara'da taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce bıçaklanan genç hayatını kaybetti

02.11.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğradıklarını iddia eden 2 genç kızın yardım istemesi üzerine uyardığı kişilerce bıçaklanan 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan kurtarılamadı - Kılıçdoğan'ı bıçaklayan iki kişi tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde alkollü oldukları iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir alışveriş merkezi önünde, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğradıklarını iddia eden 2 genç kız, olay yerinden geçen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Alkollü oldukları öne sürülen grubu uyaran Kılıçdoğan ile gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Haydarcan Kılıçdoğan, Y.S. (17) ile M.T. (17) tarafından bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan Kılıçdoğan, kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Olay sırasında bölgedeki bekçilerce yakalanan Y.S. ve M.T, gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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