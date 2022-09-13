Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, M.R.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, M.R.Ö, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ile 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



