YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi "Kanca" operasyonuyla yakalandı

Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi "Kanca" operasyonuyla yakalandı

31.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 145 kişiyi mağdur ederek 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi

Ankara ve 3 ilçesinde düzenlenen "Kanca" operasyonuyla tefecilik yaptığı belirlenen bir suç örgütünün 11 üyesi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Kanca" adı verilen operasyon kapsamında 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda suç örgütünün 11 üyesi gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek, 100 mermi, tefe kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda, 25 senet ve 1 pos cihazı ele geçirildi.

- Karantinadaki örgüt lideri, mağduru kapısına getirterek tehdit etti

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucunda 145 vatandaşı mağdur eden suç örgütünün 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Mali polisin detaylı araştırmalarında şüphelilerin ödeme yapmayan mağdurların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, belirledikleri adreslere gönderilen örgüt üyelerinin bu kişileri alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları belirlendi.

Bir olayda koronavirüs olduğu dönemde örgüt liderinin, evinin önüne getirilen mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği ortaya çıktı.

- Örgüte aileden eleman yetiştirmişler

Mağdurların ev ve iş yerlerine tehdit amaçlı giden örgüt üyelerinin, küçük kardeşlerini de "işi öğrenmesi" için yanlarında götürdükleri ve bu şekilde örgüte aileden eleman yetiştirdikleri, sağlık sorunları gibi nedenlerde ödeme yapamayanların da yakınlarından tahsilat yaptıkları tespit edildi.

- Mağdurların borçları hiç bitmedi

Yürütülen soruşturma kapsamında "içten kesmeli" olarak adlandırdıkları yöntemi kullanan şüphelilerin, verdikleri paranın içerisinden yüzde 20 oranda kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurlar borçlarını ödese de ödenen parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araba ve iş yerlerini sattırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin, polise başvuran mağdurları tehdit ederek şikayetlerini geri aldırdıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:33
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına devam edildi

Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu:

Fenerbahçe futbolcu Osayi-Samuel gelecekten umutlu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.