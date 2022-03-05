YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı

05.03.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da trafikte çekiçle bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da trafikte kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve kendisini korna çalarak uyaran kişinin aracına çekiçle zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda Ö.Ö. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinde bulundu. Bunu gören 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsü, kırmızı ışık ihlalinde bulunan Ö.Ö'yü korna çalarak uyardı.

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan ve cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Ö.Ö'nün, aracından çıkıp bagajından aldığı çekici 06 BJ 5854 plakalı otomobilin açık camından içeri savurduğu, sürücünün ise tekme atarak kendini savunmaya çalıştığı görüldü.

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Ö.Ö'nün daha sonra 06 BJ 5854 plakalı aracın camlarını kırdığı anlar da kameralara yansıdı.

Bunun üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdüTürk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü
Antalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulunduAntalya'da kayıp gencin cesedi denizde bulundu
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutulduBitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutuldu
Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
13:05
İkindi
16:17
Akşam
18:51
Yatsı
20:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.