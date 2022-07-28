YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı

Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı

28.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı

Ankara'da trafik nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi'nde sabah saatlerinde otomobille seyreden A.K. ve C.K. adlı kardeşler, yol kenarında bir işletmeye ekmek indiren fırıncılar ile yolu daralttıkları gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. ve C.K, yanlarındaki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

O sırada caddeden geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kavga eden iki gruba müdahale ederek, A.K. ve C.K. kardeşleri gözaltına aldı.

Yapılan ilk kontrolde alkollü oldukları tespit edilen 2 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan pompalı tüfekle ateş açılma anı, çevrede bulunan bir vatandaşa ait cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Şeffaf Ankara" projesi tanıtıldıAnkara Büyükşehir Belediyesinin "Şeffaf Ankara" projesi tanıtıldı
Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladıSamsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı
Konyaspor-BATE Borisov maçına doğruKonyaspor-BATE Borisov maçına doğru

Ankara Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:50
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.