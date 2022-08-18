YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

18.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 9-16 Ağustos tarihleri arasında iki ilçede operasyon düzenlendi.

Kızılcahamam ilçesindeki bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan timler, düzenlediği operasyonla, L.A, H.D.A, A.D. ve Ü.L, isimli şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Ekiplerce, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 109 kök kenevir, 3 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği fişeği, 2 su kabı ile 15 gram kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, aynı tarihlerde, Sincan ilçesinde şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 2,34 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ile uyuşturucu madde içme aparatına ulaştı. Araçtaki bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulunduDenizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi:TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karacabey'de domates üreticileriyle bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu ankara il jandarma komutanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:47
Yatsı
21:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.