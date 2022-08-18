Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 9-16 Ağustos tarihleri arasında iki ilçede operasyon düzenlendi.

Kızılcahamam ilçesindeki bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan timler, düzenlediği operasyonla, L.A, H.D.A, A.D. ve Ü.L, isimli şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Ekiplerce, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 109 kök kenevir, 3 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği fişeği, 2 su kabı ile 15 gram kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, aynı tarihlerde, Sincan ilçesinde şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 2,34 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ile uyuşturucu madde içme aparatına ulaştı. Araçtaki bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



