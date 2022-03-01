Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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