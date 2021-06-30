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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

30.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibe aldıkları şüphelilerin il dışından kente yüklü miktarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri Altındağ ile Keçiören'deki evlerinde sakladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, B.K, H.Ö, M.Y, H.E, O.G, N.E. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 2 kilogram esrar, 10 bin uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 10 bin 385 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada Altındağ ilçesindeki adreste, narkotik köpeğinin yardımıyla arama yapıldı.

Aramalar sırasında tuvalete giren dedektör köpek, gider bölümüne zulalanmış uyuşturucu maddeleri buldu.

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