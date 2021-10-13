Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şüphelilere operasyon

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları, tercüme ettirme bahanesiyle pasaportlarına el koyup fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "İnsan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek" suçları kapsamında yapılan operasyonda şüpheli K.S. ve B.T gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli K.S'nin, özellikle gelir seviyesi düşük ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumdaki yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip tercüme ettirme bahanesiyle pasaportlarına el koyduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu kadınların üzerinde baskı oluşturan şüphelilerin, kadınları fuhşa zorladıkları, kendilerine ulaşan kişilere WhatsApp üzerinden mağdurların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdikleri belirlendi.

Şüpheli B.T'nin kadınları otellere ve evlere götürüp getirdiği, şüpheli K.S'nin kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının bulunduğu, saklanmak için B.T'nin kimliğini kullandığı belirlendi.

Polis, 14 yabancı uyruklu mağdur kadını ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.S. tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

