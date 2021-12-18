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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

18.12.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonunca (KESK) düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KESK, Anadolu Meydanı'nda yarın 13.30-15.30 saatleri arasında açık hava toplantısı düzenleyecek.

Emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 23.00'ten itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi'nin ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarı'ndan bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü kapatılacak.

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı da ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.

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