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Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı

18.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı

Ankara'da iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1825 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 21 Nisan-12 Mayıs'ta asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 593 bin 335 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1825 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 230'u tutuklandı.

Kontrol edilen 260 bin 868 otomobilden 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. 71 motosiklet ve 33 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 1397 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda, 907 paket kaçak sigara, 42 kurusıkı tabanca, 60 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 717 fişek, 21 belgesiz av tüfeği ile 55 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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