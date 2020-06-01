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Ankara'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 01.06.2020 18:55 | Son Güncelleme

Etimesgut'ta, ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran gençlerden birini bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran gençlerden birini bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, maktul Barış Çakan, dün akşam saatlerinde, arkadaşı B.A'yı görmek için evden sokağa indi. İki genç, sokakta yürürken bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y, A.B. ve Ö. Y'yi gördü.

Maktulün arkadaşı B.A'nın, bu kişilere ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Barış Çakan, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y. ve A.B. ile suça sürüklenen çocuk Ö. Y, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan 3 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılığın açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen 'maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü' yönündeki bilgi tamamen yalan olup bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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Cankaya
Müge Eczanesi
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Şahin Eczanesi
Yenimahalle
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İrem Eczanesi
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