YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı

AA AA
20.02.2024 10:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 ve 2012'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2011 Deniz Harp Okulu ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak avantajlı şekilde kazanmasının sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Örgütün, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS ve YDS sorularını sınav öncesi ele geçirdiğinin tespiti üzerine başlatılan soruşturmada ise 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, bu sınavlarla ilgili düzenlenen "olağandışılık analiz raporları"nda belirtilen kriterlerin bir kısmını taşıdığı, örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığı, söz konusu sınav sorularını aldığı veya dağıttığının anlaşıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Pendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktıPendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
ankara cumhuriyet başsavcılığı

Ankara Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
13:07
İkindi
16:07
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Didim eczanesi
Cankaya
Adiloğlu eczanesi
Etimesgut
Yetişir eczanesi
Kecioren
Hayat eczanesi
Polatli
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Kent eczanesi
Sincan
Yeni dostlar eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.