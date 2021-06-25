Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta yakalanan şüpheli tutuklandı

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında Tokat'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Yeşilırmak Mahallesi'nde gözaltına alınan V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen V.K, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan FETÖ şüphelisi V.K, Tokat'ta olduğunun belirlenmesi üzerine dün yapılan operasyonla yakalanmıştı.



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