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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 20 kişi yakalandı

06.09.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 20 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada yürütülen operasyonlarda 20 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 29 Ağustos-4 Eylül'de il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, 7 milyon 540 bin boş makaron, 3 milyon 555 bin 700 dolu makaron, 790 puro, 459 tıbbi ilaç, 306 elektronik ve muhtelif eşya, 140 paket kaçak sigara, 100 kilogram tütün, 100 sahte bandrol, 45 litre etil alkol, 34 cep telefonu ve 32 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

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polis Ankara kaçakçılık operasyon

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