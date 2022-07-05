Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 11 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşin cenazeleri defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşenur (15) ve Şeymanur Üzüm'ün (11) cenazeleri, Selametli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Üzüm ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Selametli Mahallesi'nde dün Ayşenur Üzüm'ün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetmiş, 5 yaşındaki diğer kardeş Medine Üzüm hastaneye kaldırılmıştı.



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