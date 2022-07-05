YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

05.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 11 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşin cenazeleri defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşenur (15) ve Şeymanur Üzüm'ün (11) cenazeleri, Selametli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Üzüm ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Selametli Mahallesi'nde dün Ayşenur Üzüm'ün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetmiş, 5 yaşındaki diğer kardeş Medine Üzüm hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandıŞanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.