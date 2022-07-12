YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı

12.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı

Başkentte 4-10 Temmuz tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 11,2 kilogram eroin, 2,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 34 bin ecstasy ve 2 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdüAnkara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurbanlık alışveriş sürdü
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüAfyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
ankara emniyet müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.