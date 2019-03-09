SPOR

Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.03.2019 21:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında iki kardeş kulüp, Ankaragücü ile Bursaspor karşılaştı.

90 dakika boyunca iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 31, Bursaspor ise 28 yaptı.

Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor

Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje (Dk. 46 Moulin), Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Hector (Dk. 89 Scarione), Boyd, Orgill
Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Saivet, Lima (Dk. 68 Latovlevici), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Kubilay Kanatsızkuş), Sacko (Dk. 86 Mehmet Umut Nayir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Djedje (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Shehu (Bursaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikasında Saivet'in ortasında ceza alanında topla buluşan Chedjou'nun kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
18. dakikada başkent temsilcisi gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Sacko, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada Boyd'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Kulusic'in kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez Bursaspor oldu. Sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
61. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
66. dakikada Hector'un pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Orgill'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için birçok takımın taraftarı Eryaman Stadı'na bir araya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı öncesinde birçok takımın taraftarı stada gelerek birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

Passolig uygulamasının tüm takımların taraftarına açık olduğu karşılaşma öncesinde, başkent kulübü, vefat eden iki genç taraftarı için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılaşma öncesi turnike girişlerinde dağıttı. Statta, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok takımın taraftarı, karşılaşmayı tribünden takip etti. MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Bursaspor karşılaşmasının gelirini, Mert Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde vefat eden iki taraftar için saygı duruşunda bulunuldu. Başkent ekibinin taraftarları, üzerinde tüm takımların logosunun bulunduğu 'Selam olsun' yazılı, pankart açtı. Bu arada iki takımın futbolcuları, maç öncesinde el ele tutuşarak tribünleri selamladı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ya ne bekliyodunuz..kardeş şikeciler..
kardeş payı
iki kardeş kulup biri birini yense zorda kalırlar tezgah hazır beraberlik net sonuctu zaten hı hı
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