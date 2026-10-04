İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle İrlanda'nın basın toplantısı yarıda kesildi: 'Maymun' tartışması dünyanın gündeminde

İrlanda ile İsrail arasında Macaristan'da oynanan ve soykırımcı İsrail'e yönelik protestolarla dünyanın gündemine oturan karşılaşmanın rövanş mücadelesi bir başka tartışma ile yeniden gündeme bomba gibi düştü.

İRLANDA-İSRAİL MAÇI BU KEZ 'MAYMUN' İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ

İsrailli bir gazeteci, İrlanda'da oynanan İrlanda-İsrail karşılaşmasında İrlandalı futbolcuların İsrailli oyunculara 'maymun' dediğini iddia etti.

Federasyon İletişim Sorumlusu Kieran Crowley, iddiaya "Bu tamamen gerçek dışı" yanıtını vererek basın toplantısının bittiğini açıkladı.

BASIN TOPLANTISI YARIM KALDI

Toplantının ardından yalnızca İrlandalı gazetecilere yönelik ayrı bir odada bilgilendirme yapıldı. İsrailli bir yayın kuruluşu temsilcisinin bu bilgilendirmeye katılmak istemesi üzerine toplantı stadın başka bir bölümüne taşındı.

İRLANDA İLK MAÇI 3-0 KAZANMIŞTI: GAZZE'DE ÖLENLERİN ANISINA SİYAH KOL BANDI

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk maçı 3-0 kazanan İrlandalı futbolcular, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

"FAİR PLAY"İ SİMGELEYEN EL SIKIŞMA SEREMONİSİ YAPILMAMIŞTI

Maç öncesinde, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play"i simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı.

İRLANDA'NIN KALECİSİ İSRAİL'E KAŞRI OYNAMAYI REDDETMİŞTİ

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır