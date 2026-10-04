SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle İrlanda'nın basın toplantısı yarıda kesildi: 'Maymun' tartışması dünyanın gündeminde

İrlanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısı, İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle yarıda kaldı. İrlanda'nın talebi üzerine Sırbistan'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, İsrailli bir gazeteci İrlandalı oyuncuların ilk maçta rakiplerine "maymun" dediğini iddia etti.

İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle İrlanda'nın basın toplantısı yarıda kesildi: 'Maymun' tartışması dünyanın gündeminde

İrlanda ile İsrail arasında Macaristan'da oynanan ve soykırımcı İsrail'e yönelik protestolarla dünyanın gündemine oturan karşılaşmanın rövanş mücadelesi bir başka tartışma ile yeniden gündeme bomba gibi düştü.

İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle İrlanda nın basın toplantısı yarıda kesildi: Maymun tartışması dünyanın gündeminde 1

İRLANDA-İSRAİL MAÇI BU KEZ 'MAYMUN' İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ

İsrailli bir gazeteci, İrlanda'da oynanan İrlanda-İsrail karşılaşmasında İrlandalı futbolcuların İsrailli oyunculara 'maymun' dediğini iddia etti.

Federasyon İletişim Sorumlusu Kieran Crowley, iddiaya "Bu tamamen gerçek dışı" yanıtını vererek basın toplantısının bittiğini açıkladı.

BASIN TOPLANTISI YARIM KALDI

Toplantının ardından yalnızca İrlandalı gazetecilere yönelik ayrı bir odada bilgilendirme yapıldı. İsrailli bir yayın kuruluşu temsilcisinin bu bilgilendirmeye katılmak istemesi üzerine toplantı stadın başka bir bölümüne taşındı.

İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle İrlanda nın basın toplantısı yarıda kesildi: Maymun tartışması dünyanın gündeminde 2

İRLANDA İLK MAÇI 3-0 KAZANMIŞTI: GAZZE'DE ÖLENLERİN ANISINA SİYAH KOL BANDI

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk maçı 3-0 kazanan İrlandalı futbolcular, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

"FAİR PLAY"İ SİMGELEYEN EL SIKIŞMA SEREMONİSİ YAPILMAMIŞTI

Maç öncesinde, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play"i simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı.

İsrailli gazetecinin iddiası nedeniyle İrlanda nın basın toplantısı yarıda kesildi: Maymun tartışması dünyanın gündeminde 3

İRLANDA'NIN KALECİSİ İSRAİL'E KAŞRI OYNAMAYI REDDETMİŞTİ

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiFerhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti
MHK'da istifa geldi! O isim görevden ayrıldıMHK'da istifa geldi! O isim görevden ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
İrlanda İsrail UEFA Uluslar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

Dursun Özbek'ten liglerin ertelenmesine ilişkin flaş açıklama!

Dursun Özbek'ten liglerin ertelenmesine ilişkin flaş açıklama!

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.