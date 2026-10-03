SON DAKİKA | Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU İSTİFA ETTİ

Önceki gün tutuklanan MHK Başkanı Dündoğdu, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) Başkanlığı görevinden istifa etti.

Gündoğdu'nun itifa dilekçesi TFF'ye iletildi.

BİRÇOK İSİMLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMIŞTI

29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanmıştı.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin için ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

GÜNDOĞDU'NUN SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI: "SENİN HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaşılmıştı.

Mahkeme dosyasına giren dijital materyalde, Gündoğdu’nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy’a, “Sana son şans veriyorum”, “MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur” ve "Senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım" dediği kayıtlara geçmişti.