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Ankaragücü 1- 1 Kayserispor (Süper Lig 2. hafta)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 2. haftasında MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Ankaragücü 1- 1 Kayserispor (Süper Lig 2. hafta)

Süper Lig'de 2. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, İlker Takpak xx, İbrahim Bozbey xx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Mehmet Sak x (Pinto dk. 46 xx), Moke xx, Sedat Akçay xx (Faty dk. 66 xx), Aydın Karabulut xx (Hasan Kaya dk. 85 ?), Canteros xx, İlhan Parlak xx, Orgill xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Oğuzhan Orhan, Sadaev
Sportif Direktör: Adnan Erkan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx, Poulain xx, Lopes xx, Atila Turan xx (Yasir Subaşı dk. 65 xx), Ziya Alkurt xx (Nurettin Korkmaz dk. 84 ?), Djedje xx, Rienstra xx, Mensah xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 75 xx), Henrique xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Orgill (dk. 58) (MKE Ankaragücü), Umut Bulut (dk. 90+3) (İM Kayserispor)
Sarı kartlar: Aydın Karabulut, Orgill, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada gelişen konuk ekip atağında Lopes'in ceza alanının sağ tarafından uzak direğe gönderdiği topa Umut Bulut iyi vuramadı ve önemli pozisyondan yararlanamadı.

4. dakikada gelişen başkent ekibinin atağında Aydın Karabulut ile Canteros'un paslaşmasında top son olarak Aydın Karabulut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mensah'a topu aktardı. Mensah bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada Lopes'in ceza alanına yaptığı ortada kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

**MAÇTAN DAKİKALAR( İKİNCİ YARI)

53. dakikada Umut Bulut, ceza sahasının dışından sert bir şut çekti. Savunmaya çarpan top, kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay’ın bakışları arasında kalenin sağ tarafından kornere çıktı.
58. dakikada Canteros’un uzak direğe ortasında topa iyi yükselen Orgill’in kafa vuruşunda top kaleci Lung’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
65. dakikada Kayserispor’da savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluşan Orgill’in ceza sahası içi sol çaprazından şutu yandan auta gitti.
90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde Umut Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1


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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Kayserispor

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