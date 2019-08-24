Ankaragücü 1- 1 Kayserispor (Süper Lig 2. hafta)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada gelişen konuk ekip atağında Lopes'in ceza alanının sağ tarafından uzak direğe gönderdiği topa Umut Bulut iyi vuramadı ve önemli pozisyondan yararlanamadı.

4. dakikada gelişen başkent ekibinin atağında Aydın Karabulut ile Canteros'un paslaşmasında top son olarak Aydın Karabulut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mensah'a topu aktardı. Mensah bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada Lopes'in ceza alanına yaptığı ortada kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

**MAÇTAN DAKİKALAR( İKİNCİ YARI)

53. dakikada Umut Bulut, ceza sahasının dışından sert bir şut çekti. Savunmaya çarpan top, kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay’ın bakışları arasında kalenin sağ tarafından kornere çıktı.

58. dakikada Canteros’un uzak direğe ortasında topa iyi yükselen Orgill’in kafa vuruşunda top kaleci Lung’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Kayserispor’da savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluşan Orgill’in ceza sahası içi sol çaprazından şutu yandan auta gitti.

90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde Umut Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1



