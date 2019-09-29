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Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasındaki Ankara derbisinde Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 6. haftası, Ankara derbisine sahne oldu. Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Evsahibi Ankaragücü karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Daniel Candeias (kendi kalesine) ve 70'te İlhan Parlak kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü 75'te Zargo Toure attı.

Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Ankaragücü, puanını 8'e yükseltti. Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 2 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Gençlerbirliği

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