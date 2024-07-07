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Ankaragücü, 26 gün önce imzaladığı Kemal Özdeş ile yolları ayırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 13:48
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11 Haziran'da Ankaragücü tarafından göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı.

Ankaragücü, 26 gün önce imzaladığı Kemal Özdeş ile yolları ayırdı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. 26 gün önce göreve getirilen Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ HOCA BELLİ GİBİ

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirilmesi bekleniyor. 26 gün görevde kalan Kemal Özdeş'in yapacağı açıklamalar şimdiden merak konusu oldu...

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