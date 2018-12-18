Ankaragücü 3 - 2 Bodrum Belediyesi Bodrumspor

İLK YARIDAN POZİSYONLAR DAKİKA 23: MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Kehinde, Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Muhammet Özkal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. DAKİKA 24: Penaltı atışını kullanan Cerci, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. DAKİKA 29: Bodrum Belediyesi Bodrumspor, beraberliği yakaladı. Harun Kavaklıdere'nin ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Cem Ekinci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. DAKİKA 35: Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Orhan Aktaş, ceza alanı ön çizgisinde aldığı topla ceza alanına girdi. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 72: MKE Ankaragücü, beraberliği sağladı. Faty'nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumdu bulunan Kehinde, bekletmeden yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

DAKİKA 74: MKE Ankaragücü, bir kez daha penaltı kazandı. İlhan Parlak, savunma oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Serkan Çınar, bir kez daha penaltı kararı verdi.

DAKİKA 76: Penaltı atışını kullanan Cerci, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.

ÜMRANİYESPOR TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nın bir diğer maçında ise 1461 Trabzon sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi. Ancak bu skor 1461 Trabzon'a yetmedi. İlk maçı 4-1 kazanan Ümraniyespor adını son 16 turuna yazdırdı.

