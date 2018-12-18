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Ankaragücü 3 - 2 Bodrum Belediyesi Bodrumspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 18.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yendi. İlk karşılaşmayı 4-2 kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kupada son 16 takım arasına kaldı.

Ankaragücü 3 - 2 Bodrum Belediyesi Bodrumspor

MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 2 BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR

STAT: OSTİM
HAKEMLER: Serkan Çınar, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Şen, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 46 El Kabir), Mahmut Akan (Dk. 46 İlhan Parlak), Mehmet Sak, Faty, Cerci, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 64 Sedat Ağçay), Mokhtar, Kehinde
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya Tarakcı, İzzet Yıldırım, Muhammet Özkal, Özgür Yılmaz, Orhan Aktaş, Ozan Sol, Seyid Ahmet Han, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere (Dk. 67 Emre Şahin), Cem Ekinci (Dk. 90+1 Hüseyin Kala), Şaban Yılmaz Genişyürek (Dk. 71 Göksu Türkdoğan)

GOLLER: Dk. 24 ve Dk. 76 Cerci (penaltılardan), Dk. 72 Kehinde (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Cem Ekinci, Dk. 35 Orhan Aktaş (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Kehinde, Dk. 37 Mokhtar, Dk. 86 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Orhan Aktaş, Dk. 45+1 Şaban Yılmaz Genişyürek, Dk. 77 Ozan Sol, Dk. 85 Kaya Tarakcı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 23: MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Kehinde, Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Muhammet Özkal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.
DAKİKA 24: Penaltı atışını kullanan Cerci, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.
DAKİKA 29: Bodrum Belediyesi Bodrumspor, beraberliği yakaladı. Harun Kavaklıdere'nin ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Cem Ekinci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
DAKİKA 35: Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Orhan Aktaş, ceza alanı ön çizgisinde aldığı topla ceza alanına girdi. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 72: MKE Ankaragücü, beraberliği sağladı. Faty'nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumdu bulunan Kehinde, bekletmeden yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 2-2.
DAKİKA 74: MKE Ankaragücü, bir kez daha penaltı kazandı. İlhan Parlak, savunma oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Serkan Çınar, bir kez daha penaltı kararı verdi.
DAKİKA 76: Penaltı atışını kullanan Cerci, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.

ÜMRANİYESPOR TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası'nın bir diğer maçında ise 1461 Trabzon sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi. Ancak bu skor 1461 Trabzon'a yetmedi. İlk maçı 4-1 kazanan Ümraniyespor adını son 16 turuna yazdırdı.

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Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası

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