SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Ankaragücü 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Ankaragücü 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

22.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen başkent ekibi, bunu 2 yıl sonra tekrar başardı. Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda 11 Şubat-9 Mart'ta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Ankaragücü 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Denizlispor'la sahasında 1-1 berabere kaldı.

Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen başkent ekibi, bunu 2 yıl sonra tekrar başardı. Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda 11 Şubat-9 Mart'ta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Karaman'ın öğrencileri ise son 5 maçında Fraport-TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği'ni yenip, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'la berabere kaldı.

HİKMET KARAMAN'LA 12 MAÇTA 20 PUAN

MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 12 maçta 20 puan elde etti. Karaman'dan önce ligde 22 maçta 18 puan toplayan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla büyük bir çıkış yakaladı.

Bu 12 maçta 5'er galibiyet ve beraberlik alan MKE Ankaragücü, sadece Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor'a kaybetti. Bu dönemde Galatasaray'ı yenen ve zorlu Beşiktaş deplasmanından da 1 puan çıkaran MKE Ankaragücü, düşme hattının da üstüne çıktı.

Takımı 20. sırada alan Karaman, 36. hafta sonunda sarı-lacivertlileri düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. basamağa kadar çıkardı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Ankaragücü ile Denizlispor yenişemediAnkaragücü ile Denizlispor yenişemedi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Başakşehir'de şok ayrılık

Başakşehir'de şok ayrılık

Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Erman Toroğlu'ndan Türk futboluna flaş sözler

Survivor'ın sevilen isminin acı kaybı!

Survivor'ın sevilen isminin acı kaybı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yaşam savaşı veriyor... Kahreden detay ortaya çıktı!

Yaşam savaşı veriyor... Kahreden detay ortaya çıktı!

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.