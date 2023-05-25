ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: Türkiye Kupası yarı final rövanşı Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan İstanbul ekibi rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Sporseverler arama motorlarında Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izleme ekranı ile ilgili sorgulama yapıyor. Ankaragücü Başakşehir maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Ankaragücü Başakşehir maçı bugün (25 Mayıs 2023 Perşembe) saat 20.30'da başlayacak.
Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Ankaragücü Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ: Gökhan, Hanousek, Mujakic, Arda, Malcuit, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Zahid, Ali Sowe, Milson
BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Serdar, Aleksic, Januzaj, Berkay, Biglia, Figueiredo
Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.
Konuk ekibin rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.
Başakşehir, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten karşılaşmayı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 yenmişti.