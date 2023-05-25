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ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: Türkiye Kupası yarı final rövanşı Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Başakşehir maçı canlı olarak ekrana yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: Türkiye Kupası yarı final rövanşı Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan İstanbul ekibi rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Sporseverler arama motorlarında Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izleme ekranı ile ilgili sorgulama yapıyor. Ankaragücü Başakşehir maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Başakşehir maçı bugün (25 Mayıs 2023 Perşembe) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ: Gökhan, Hanousek, Mujakic, Arda, Malcuit, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Zahid, Ali Sowe, Milson

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Serdar, Aleksic, Januzaj, Berkay, Biglia, Figueiredo

BAŞAKŞEHİR'DE AHMED TOUBA FORMA GİYEMEYECEK

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

RAKİBİNİ YENERSE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Konuk ekibin rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

Başakşehir, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten karşılaşmayı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 yenmişti.

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