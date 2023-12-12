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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hayatı ve biyografisi

12.12.2023 07:16 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Bu gelişme sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca vatandaşlar tarafından konusu oldu. Peki, Faruk Koca kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 12 Aralık 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Faruk Koca, Ankaragücü - ÖÇaykur Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler’e sahanın içinde yumruk attı. şte, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında bilgiler...

FARUK KOCA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Faruk Koca, TBMM'de XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.

2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA HAKEME YUMRUK OLAYI İLE GÜNDEM OLDU

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor’u sahasında ağırladı.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

MKE Ankaragücü de Çaykur Rizespor da maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.

Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

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