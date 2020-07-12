Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle | Canlı yayın | Canlı anlatım

Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'ya gitmek isteyen G.Saray korona sonrası ilk galibiyetini almak istiyor. Ankaragücü - Galatasaray maçıcanlı izlemek için detaylar haberimizde. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Adem

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

2000 senesinden bu yana Ankaragücü'nün Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği hiçbir maç beraberlikle sonuçlanmadı (Ankaragücü 4 - 10 Galatasaray).

Ankaragücü ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray (1B), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 18 gol gönderdi (maç başına 3.6).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını puansız geçen Ankaragücü (2M), daha önceki üç iç saha karşılaşmasında 6 puan toplamıştı (2G 1M).