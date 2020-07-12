Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle | Canlı yayın | Canlı anlatım

Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'ya gitmek isteyen G.Saray korona sonrası ilk galibiyetini almak istiyor. Ankaragücü - Galatasaray maçıcanlı izlemek için detaylar haberimizde. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill
Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Adem
2000 senesinden bu yana Ankaragücü'nün Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği hiçbir maç beraberlikle sonuçlanmadı (Ankaragücü 4 - 10 Galatasaray).
Ankaragücü ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray (1B), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 18 gol gönderdi (maç başına 3.6).
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını puansız geçen Ankaragücü (2M), daha önceki üç iç saha karşılaşmasında 6 puan toplamıştı (2G 1M).
Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Galatasaray (1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 11 karşılaşmada almıştı (5G 4B).
Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan beş maçlık süreçte en fazla gol yiyen takım Galatasaray (13).
Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou, Süper Lig kariyerindeki ilk golü bu sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında atmıştı (Aralık 2019).
Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de çıktığı beş iç saha maçının dördünde birer gol kaydetti.
Adem Büyük bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti.
İlk 11 çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol kaydeden Adem Büyük, Burak Yılmaz'dan (Aralık 2013) bu yana Galatasaray formasıyla beş maçlık seri yakalayan ilk Türk olabilir.
Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fatih Terim (13G 3B), son 11 maçtaki tek puan kaybını bu sezonun ilk yarısında yaşadı (2-2).
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