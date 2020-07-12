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Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 21:01 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.

Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik

MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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