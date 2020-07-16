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Ankaragücü Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 16.07.2020 22:15 | Son Güncelleme

Ankaragücü, Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Ankaragücü Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Ankaragücü, Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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