Ankaragücü Hatayspor'u 4-1 mağlup etti! Ankara'da Taylan Antalyalı şov yaptı

Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 12. hafta karşılaşmasında başkent ekibi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Ankaragücü'nün 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

TAYLAN ANTALYALI'DAN 1 GOL 1 ASİST!

Ankaragücü'nün ilk golü eski Galatasaray'dan kiralık olarak giden Taylan Antalyalı'nın asistinde Giorgi Beridze'den gelirken, ikinci golün ismi Taylan Antalyalı oldu. Başkent ekibini 3-0 öne geçiren golü ise karşılaşmanın 69. dakikasında Ali Sowe kaydederken, 90+2. dakikada Lamine Diack karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Konuk ekip Hatayspor'un golü mücadelenin 86. dakikasında kullanılan penaltı vuruşu sonucu El Kaabi'den geldi.

Bu sonuçla Ankragücü puanını 11'e yükseltirken, Hatayspor 10 puanda kaldı.

Ankaragücü ligin 13. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak, Hatayspor ise evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



