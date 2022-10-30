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Ankaragücü Hatayspor'u 4-1 mağlup etti! Ankara'da Taylan Antalyalı şov yaptı

30.10.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Hatayspor'u konuk etti. 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Ankaragücü oldu. Başkent ekibinde Galatasaray'dan kiralık olarak gelen başarılı futbolcu Taylan Antalyalı karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı. İşte detaylar...

Ankaragücü Hatayspor'u 4-1 mağlup etti! Ankara'da Taylan Antalyalı şov yaptı
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 12. hafta karşılaşmasında başkent ekibi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Ankaragücü'nün 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

TAYLAN ANTALYALI'DAN 1 GOL 1 ASİST!

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Ankaragücü'nün ilk golü eski Galatasaray'dan kiralık olarak giden Taylan Antalyalı'nın asistinde Giorgi Beridze'den gelirken, ikinci golün ismi Taylan Antalyalı oldu. Başkent ekibini 3-0 öne geçiren golü ise karşılaşmanın 69. dakikasında Ali Sowe kaydederken, 90+2. dakikada Lamine Diack karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Konuk ekip Hatayspor'un golü mücadelenin 86. dakikasında kullanılan penaltı vuruşu sonucu El Kaabi'den geldi.

Bu sonuçla Ankragücü puanını 11'e yükseltirken, Hatayspor 10 puanda kaldı.

Ankaragücü ligin 13. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak, Hatayspor ise evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.


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