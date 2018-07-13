Ankaragücü Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Gençlerbirliği'nde oynayan deneyimli kalecileri Johannes Hopf ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.
Ankaragücü'nün Beştepe Tesislerine gelerek kendisini sarı lacivertli takıma bağlan sözleşmeye imza atan Johannes Hopf, "Ankaragücü’ne transfer olduğum için mutlu ve gururluyum” dedi.
Ankara'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.
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