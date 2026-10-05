Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Miktar dudak uçuklattı

Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında yürütülen bahis soruşturmasında, savcılık dosyasına giren MASAK raporunda yer alan finansal hareketlere ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Yasin Kol hakkında spor, bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla inceleme başlatıldı. Soruşturmanın dayanakları arasında ise hakemin para transferlerine ilişkin MASAK raporu yer aldı.

14 YILDA 135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemede Kol'un söz konusu dönemde toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerde hesaplarından çıkan toplam para miktarının 72,1 milyon TL olduğu, hesaplarına giren para miktarının ise 62,5 milyon TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Böylece Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasındaki toplam hesap işlem hacminin 135 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

2020 SONRASI HAREKETLİLİK ARTTI

MASAK raporunda yıllara göre yapılan incelemede, hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandığı bilgisi yer aldı.

Rapora göre para giriş ve çıkışlarındaki hareketlilik 2024 ile 2026 yılları arasında daha da hızlandı. Özellikle 2026 yılına ilişkin rakamlar dikkat çekti.

2026'DA 40,8 MİLYON TL ÇIKIŞ

Yasin Kol'un hesaplarına 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL para girişi olduğu, aynı yıl hesaplarından çıkan toplam tutarın ise 40,8 milyon TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Söz konusu finansal hareketlerin, bahis soruşturması kapsamında savcılık tarafından incelenen MASAK raporunda yer aldığı belirtildi. Yasin Kol'a yöneltilen suçlamaların hukuki değerlendirmesi ise soruşturma sürecinde netlik kazanacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır