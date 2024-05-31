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Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 15:53
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Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig’e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARLA HELALLEŞTİK"

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Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey ile görüşüp zaten bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Biz kimseyle görüşmedik, soyunma odasında oyuncularla helalleştik." demişti.

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Emre Belözoğlu ankaragücü
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