Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu şoku! İstifa kararı çıktı

Ankaragücü'nde küme düşme şoku yaşandı. Ligin son haftasında Trabzonspor'a mağlup olarak bir alt lige düşen Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor.

"SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARLA HELALLEŞTİK"

Emre Belözoğlu dün yaptığı açıklamada, "Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey ile görüşüp zaten bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Biz kimseyle görüşmedik, soyunma odasında oyuncularla helalleştik." demişti.

İSTİFA EDİYOR

Ankaragücü başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nun kısa süre içinde resmi duyuruyu yapacağı öğrenildi.





