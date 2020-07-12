Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Ankaragücü'nde kavga krizi yaşanıyor. Galatasaray ile karşılaşacak başkent temsilcisinde Gerson Rodrigues şoku yaşandı. Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı öncesi, kadrodan çıkarıldı.
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