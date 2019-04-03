Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ve Uğur Engin'in kavga ettiği iddia edildi

Süper Lig'de zor günler geçiren ve ligde kalma hesapları yapan Ankara ekibinde Fenerbahçe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ankaragücü teknik ekibinde yumrukların konuştuğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre; teknik direktör Mustafa Kaplan ile medya sorumlusu Uğur Engin'in yumruk yumruğa kavga ettiği öne sürüldü.
Engin'in birkaç teknik adamla temas sağlaması ve Kaplan hakkında konuşmasının tartışmayı başlattığı ifade edildi.
Bayram Bektaş'ın ardından Ankara ekibinde göreve getirilen 52 yaşındaki teknik adam Sarı Lacivertli takımda 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti.
(Ajansspor)
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