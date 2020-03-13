SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Ankaragücü'nde Sedat Ağçay hastaneye kaldırıldı

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay hastaneye kaldırıldı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 13.03.2020 21:42 | Son Güncelleme

Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu Sedat Ağçay, Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle ambulansla hastahaneye kaldırıldı.

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay hastaneye kaldırıldı

AYRINTILAR BİRAZDAN

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
'Bizimki ligde kalma yolculuğu''Bizimki ligde kalma yolculuğu'
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedat Ağçay ankaragücü Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı 5'e yükseldi

Bakan Selçuk açıkladı! Bir tatil haberi daha

Bakan Selçuk açıkladı! Bir tatil haberi daha

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması

Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi?

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü'nde Sedat Ağçay hastaneye kaldırıldı

Tecrübeli futbolcu hastaneye kaldırıldı

Mustafa Reşit Akçay: Dikkatimiz yüksekti

Akçay: Dikkatimiz yüksekti

Mustafa Reşit Akçay: Bizimki ligde kalma yolculuğu

'Bizimki ligde kalma yolculuğu'

Gerson Rodrigues: Söz veriyorum, bu takım düşmeyecek

Yeni transferden ligde kalma sözü

Mustafa Reşit Akçay: Hamsinin kafasını da yerim, kuyruğunu da

''Hamsinin kafasını da yerim, kuyruğunu da''

Ankaragücü'den Alper Potuk açıklaması

Ankaragücü'den flaş Alper Potuk açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.