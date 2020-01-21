Ankaragücü'nde teknik direktörü Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edilerek, sportif hayatında başarı dilendi.
Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.
Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
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