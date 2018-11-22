SPOR

Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı için stat açıklaması

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 22.11.2018 21:23 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüpten maçın oynanması planlanan Yenikent Stadyumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı için stat açıklaması

Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumartesi günü oynanacak maç ile ilgili kesinleşmiş bir kararın olmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş JK maçının Yenikent Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı hususunda kesinleşmiş bir karar yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri tarafından Yenikent Stadyumu'nda yapılacak incelemeler sonucunda söz konusu karşılaşmanın Yenikent Stadyumu'nda oynanıp oynanamayacağı belirlenecektir. Kamuoyuna duyurulur."


10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
İsmail Kartal: Kurşunlanma olayı olmasaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapardımİsmail Kartal: Kurşunlanma olayı olmasaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım
MKE Ankaragücü hedef yükselttiMKE Ankaragücü hedef yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Küçücek Beldespor-Akyazı Çınarlık Gençlikspor maçında 11 kırmızı kart çıktı

Küçücek Beldespor-Akyazı Çınarlık Gençlikspor maçında 11 kırmızı kart çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı için stat açıklaması

Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı için stat açıklaması

İsmail Kartal: Kurşunlanma olayı olmasaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım

İsmail Kartal: Kurşunlanma olayı olmasaydı Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım

MKE Ankaragücü hedef yükseltti

MKE Ankaragücü hedef yükseltti

Ankaragücü 3-1 Kayserispor

Ankaragücü 3-1 Kayserispor

Vassell'in MKE Ankaragücü sevgisi

Vassell'in MKE Ankaragücü sevgisi

İsmail Kartal'ın yendiği 3 takım teknik direktörünü görevden aldı

İsmail Kartal'ın yendiği 3 takım teknik direktörünü görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.