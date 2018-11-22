Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı için stat açıklaması

Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumartesi günü oynanacak maç ile ilgili kesinleşmiş bir kararın olmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş JK maçının Yenikent Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı hususunda kesinleşmiş bir karar yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri tarafından Yenikent Stadyumu'nda yapılacak incelemeler sonucunda söz konusu karşılaşmanın Yenikent Stadyumu'nda oynanıp oynanamayacağı belirlenecektir. Kamuoyuna duyurulur."



