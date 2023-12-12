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Ankaragücü taraftarı tesislere geldi, Emre Belözoğlu konuşma yaptı! Son kararını verdi istifa edecek mi?

12.12.2023 17:00 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunduğu maçın ardından olayın yankıları sürerken Ankaragücü taraftarı Beştepe Tesisleri'ne gelirken, Emre Belözoğlu taraftarla bir konuşma gerçekleştirdi. Öte yandan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kendisi için ortaya atılan istifa iddialarına da açıklık getirdi. İşte detaylar...

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan çirkin saldırının yankıları devam ederken, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından 15 saniye süren bir basın toplantısı düzenlemiş ve gerçekleştirdiği toplantıda "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekmişti.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

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Yaşanan vahim olayların ardından, Emre Belözoğlu için istifa iddiaları da ortaya atılırken 43 yaşındaki futbol adamının sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

TARAFTARLA BULUŞTU

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Öte yandan öğlen saatlerinde bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.
Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

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"Ben 2 aydır buradayım desteğinizi sokakta da görüyorum tribünde de görüyorum hepinizden biz razıyız. Sizin de mutlu olacağınız günler gelsin diye biz buradayız. Bundan şüpheniz olmasın bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız"


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