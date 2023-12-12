Ankaragücü taraftarı tesislere geldi, Emre Belözoğlu konuşma yaptı! Son kararını verdi istifa edecek mi?

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan çirkin saldırının yankıları devam ederken, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından 15 saniye süren bir basın toplantısı düzenlemiş ve gerçekleştirdiği toplantıda "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekmişti.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Yaşanan vahim olayların ardından, Emre Belözoğlu için istifa iddiaları da ortaya atılırken 43 yaşındaki futbol adamının sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

TARAFTARLA BULUŞTU

Öte yandan öğlen saatlerinde bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ"

"Ben 2 aydır buradayım desteğinizi sokakta da görüyorum tribünde de görüyorum hepinizden biz razıyız. Sizin de mutlu olacağınız günler gelsin diye biz buradayız. Bundan şüpheniz olmasın bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağız"

pic.twitter.com/rte5V7kueE Emre Belözoğlu, Ankaragücü tribün liderleri ile Beştepe Tesisleri’nde bir konuşma yaptı. — Mynet Spor (@mynetspor) December 12, 2023







