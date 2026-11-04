Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Kasımpaşa'da Alfred Schreuder dönemi

Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AYRILIĞI KASIMPAŞA'YA YENİ HOCA

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.

ALFRED SCHREUDER DÖNEMİ BAŞLADI

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır