Liverpool golünden önce yaşandı! Greenwood için penaltı isyanı

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında penaltı beklediği pozisyon, Kadıköy'de büyük itirazlara neden oldu. Fransız hakem Clement Turpin'in devam kararı sonrası yaşananlar ve Liverpool'un golü gecenin dikkat çeken anları arasına girdi.

Gol öncesi ceza sahası içinde Greenwood'a yapılan müdahale 👇 https://t.co/0uhT9ImsuJ — TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, HAKEM DEVAM DEDİ!

Karşılaşmanın 25. dakikasında Liverpool, Nyoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak İngiliz ekibinin golünden hemen önce Fenerbahçe cephesinde penaltı itirazları yükseldi.

Mason Greenwood, Tsimikas'ın müdahalesinin ardından kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken Fransız hakem Clement Turpin oyunu devam ettirdi.

DİRK KUYT İTİRAZ ETTİ, SARI KART GÖRDÜ!

Hakemin penaltı kararına tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt, itirazlarını sürdürdü. Clement Turpin, Hollandalı teknik adama itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.

MASON GREENWOOD SKORU EŞİTLEDİ!

Penaltı tartışmasının ardından oyuna devam edilirken Fenerbahçe aradığı golü 29. dakikada buldu. Mason Greenwood, Liverpool ağlarını havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve Kadıköy'de eşitliği sağladı.