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Ankaragücü Veli Kavlak'ı istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'a Süper Lig'den talip var. Süper Lig'e yeni çıkan Ankaragücü'nün Veli Kavlak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Ankaragücü Veli Kavlak'ı istiyor!

3 sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu.

Ancak yönetim Anadolu takımlarından gelen teklifleri değerlendirip Veli’yi kiralık göndermek istiyor.

Süper Lig’e 6 yıl sonra geri dönen Ankaragücü’nün talip olduğu Veli, bu tekligi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
veli kavlak ankaragücü

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