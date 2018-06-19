Ankaragücü Veli Kavlak'ı istiyor!

3 sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu.
Ancak yönetim Anadolu takımlarından gelen teklifleri değerlendirip Veli’yi kiralık göndermek istiyor.
Süper Lig’e 6 yıl sonra geri dönen Ankaragücü’nün talip olduğu Veli, bu tekligi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.
(Fanatik)
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