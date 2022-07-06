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Ankaragücü yeni altyapı modelini tanıttı

06.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Kulübünün yeni altyapı modeli olan Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi (SAGEM) Projesi tanıtıldı.

Ankaragücü yeni altyapı modelini tanıttı

The Green Park Otel'de yapılan etkinliğe MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da katıldı.

Koca, yaptığı konuşmada, olağanüstü genel kurulu ATO Congresium'da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Ankaragücü geçmişte böyle kongrelere alışık değil. Ankaragücü'ne yakıştığına inandığımız nezih ortamda kongre yapmak için cumartesi günkü mekanı seçtik. Geldiğimden beri her zaman vurguladığım bir şey var; Ankaragücü önemli bir marka ama o markanın altı maalesef dolu değil. O markanın altını sportif, tesisler, organizasyon, transferler olarak doldurmak istiyoruz, çabamız bu yönde." diye konuştu.

Kongreye katılan herkese teşekkür eden Koca, "İyi bir kongre oldu. İrade dışı hatalarımız olmuş olabilir. Bizim geleneğimizde bir söz vardır, toplu organizasyonlarda kusur aranmaz. Bizden kaynaklanan kusurlar varsa da üzgün olduğumuzu resmi sayfalardan paylaştık. Hiçbir olay Ankaragücü'nün büyüklüğüne ve hak ettiği değere gölge düşürmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

ALTYAPININ BAŞINA ÜMİT TURMUŞ GETİRİLDİ

Faruk Koca, göreve geldiklerinde A takımda yaşanan ciddi sıkıntılardan dolayı altyapıyla çok fazla ilgilenemediklerini dile getirdi.

Altyapı sorumlusu olarak göreve Ümit Turmuş'u getirdiklerini açıklayan Koca, "Yaklaşık 1 yıldır yurt dışında da yaptığımız görüşmelerde altyapı sorunlarını nasıl çözebileceğimizle ilgili sesli düşünmeye başladım. Olayın farklı aktörleriyle görüştüm. Son 2 aydır da hocamızla mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgi veren Ümit Turmuş ise şöyle konuştu:

"Ankaragücü için 10 yıllık proje oluşturduk. Bu projenin 3 ayağı var; Türkiye, Avrupa ve Afrika. Türkiye'de 14 bölge belirledik, Avrupa'da merkez Almanya, Afrika'da ise Gana olacak. Projeyle oyuncuların taranması ve gelişimi sağlanacak. Messiler, Maradonalar aramızda yaşıyor ama bunları bulup eğitmiyoruz, zamanla kaybolup gidiyor. Altın madeni üzerinde yaşıyoruz ama bu çocuklar hep yok oluyor."

Projenin pilot uygulamasını Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde yapmayı planladıklarını söyleyen Turmuş, "Bu projenin 3 yıl içinde A takıma futbolcu vermeye başlayacağını öngörüyoruz. Süper Lig, başkent takımlarının şampiyon olmadığı ender liglerden biri. Bu duruma planlı çalışmayla 5-10 yılda son verebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

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