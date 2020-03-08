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Ankaralı kadınlar Çankaya’da buluştu

ANKARA HABERLERİ  | 08.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı, Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarları, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Kadın Kollarını, Çankaya Belediye Meclisi’nin kadın üyelerini ve Çankaya Belediyesinin kadın bürokratlarını bir araya getirdi.Çankaya Belediyesi, Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bir araya getirdi.

Çankaya Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı, Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarları, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Kadın Kollarını, Çankaya Belediye Meclisi’nin kadın üyelerini ve Çankaya Belediyesinin kadın bürokratlarını bir araya getirdi.
Çankaya Belediyesi, Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bir araya getirdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarlar, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Kadın Kolları temsilcileri, Çankaya Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri ve Çankaya Belediyesi’nin kadın bürokratları katıldı. Çankaya Belediyesinin her zaman kadınların yanında olduğunu ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak hizmet verdiğini belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, “Çankaya Belediyesi olarak sosyal demokrat belediyeciliğin temel unsuru olan kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak, eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde belediyelere önemli görevler düşmektedir. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, kadın yaşamına dokunan, iyileştiren ve değiştiren hizmetler sunuyoruz” dedi.
Güner, “Ülkemizde kadının çağdaş ve özgür birey olması konusunda öncü olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
Çankaya Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yeliz Aşcı ise, “Kadının gördüğü şiddet ve uğradığı haksızlıklarla değil, toplum içindeki başarısıyla, fedakar duruşuyla ve yeni nesillerin yetişmesindeki olmazsa olmazlığıyla anılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ankaralı kadınlara hitap eden Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da Mor Bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesinin kadınlarla ilgili hizmetler konusunda diğer belediyelere örnek çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaptı.
Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuk ettiği Ankaralı kadınlara kendi üretimi olan mor menekşeleri armağan etti.

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Öğle
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İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

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Aydemir Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
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